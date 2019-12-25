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25.12.2019 - 11:24 |

Roma'dan Kolarov'a 1+1 yıllık sözleşme

Fenerbahçe'nin aylardır transferini istediği Aleksandar Kolarov, Roma ile masaya oturdu. Sırp yıldız 1+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaşmaya vardı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'nin yaz döneminden bu yana transferini istediği Aleksandar Kolarov konusunda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. İtalya basınına düşen haberlerde, Roma'nın Kolarov ile yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Uzun süredir Sırp futbolcu ile görüşen İtalyan kulübü, 1+1 yıllık sözleşme konusunda uzlaştı. Buna göre Haziran 2020'de bitecek sözleşme önce 2021 Haziran'a uzatılacak. Ardından bir yıllık da opsiyon eklenecek.

34 yaşındaki sol bek, Roma'da 3 milyon euro kazanmaya devam edecek. Ancak sözleşme detayında ilginç bir durum var. Eğer Kolarov, 2021 sonunda ayrılmak isterse, opsiyon uzatılmayacak. Fenerbahçe'nin de hep gündeminde olan deneyimli savunmacı, Roma'da kalma yolunda kariyeri için önemli bir karar verdi.

Romadan Kolarova 1+1 yıllık sözleşme

Romadan Kolarova 1+1 yıllık sözleşme

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