22.08.2019 - 19:03
Roma'nÄ±n sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi
Roma'nÄ±n, Mert Ã‡etin'in transferinde resmini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kayÄ±p genÃ§ kÄ±z bulundu.Â
Kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± oyuncularÄ±, kendisinden haber alÄ±namayan kiÅŸilerin fotoÄŸraflarÄ± ile duyuran Ä°talyan ekibi Roma'nÄ±n, Mert Ã‡etin'in transferinde resmini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kayÄ±p genÃ§ kÄ±z bulundu.Â
Roma kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Harika Haber! Bulundu! Roma'nÄ±n 6 gÃ¼n Ã¶nce transfer anonsunda gÃ¶sterdiÄŸi kayÄ±p genÃ§ kÄ±z, Ä°ngiltere'nin Londra ÅŸehrinde gÃ¼venli ve iyi bir ÅŸekilde bulundu." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â
Ä°talyan ekibi, 16 AÄŸustos'ta GenÃ§lerbirliÄŸi'nden kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Mert Ã‡etin'in transferini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan da bugÃ¼n bulunan kÄ±zÄ±n resmini yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.
Â
Â