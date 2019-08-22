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22.08.2019 - 19:03

Roma'nÄ±n sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi

Roma'nÄ±n, Mert Ã‡etin'in transferinde resmini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kayÄ±p genÃ§ kÄ±z bulundu.Â

Roma'nÄ±n sosyal sorumluluk projesi sonuç verdi

Kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± oyuncularÄ±, kendisinden haber alÄ±namayan kiÅŸilerin fotoÄŸraflarÄ± ile duyuran Ä°talyan ekibi Roma'nÄ±n, Mert Ã‡etin'in transferinde resmini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kayÄ±p genÃ§ kÄ±z bulundu.Â 

Roma kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Harika Haber! Bulundu! Roma'nÄ±n 6 gÃ¼n Ã¶nce transfer anonsunda gÃ¶sterdiÄŸi kayÄ±p genÃ§ kÄ±z, Ä°ngiltere'nin Londra ÅŸehrinde gÃ¼venli ve iyi bir ÅŸekilde bulundu." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

Ä°talyan ekibi, 16 AÄŸustos'ta GenÃ§lerbirliÄŸi'nden kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Mert Ã‡etin'in transferini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan da bugÃ¼n bulunan kÄ±zÄ±n resmini yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.

RomanÄ±n sosyal sorumluluk projesi sonuÃ§ verdi

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