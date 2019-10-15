Romanya - Norveç maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

ROMANYA – NORVEÇ

Euro 2020 Elemelerinde F Grubu’nda yer alan Romanya ve Norveç, başkent Bükreş’te puan mücadelesine çıkarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Zorlanmasına rağmen Faroe Adaları’nı deplasmanda 3 golle deviren Romanya, ilk iki iddiasını güçlü şekilde sürdürdü. Grupta son maçlara gelinirken grubun en kritik takımı olacaklar gibi. Öyle ki kalan maçlarında içeride Norveç ve İsveç ile karşılaşırken, son maçta İspanya’ya konuk olacaklar. Grupta oynadıkları 7 maçta da gol atmayı başardılar.

İspanya’yı konuk ettiği maçta son anlarda attığı penaltı golüyle beraberliği kurtaran Norveç, böylelikle grubun zayıf halkaları Faroe Adaları ve Malta dışında bütün takımlarla berabere kalmış oldu. Yenilmemek iyi olabilir; ancak ilk iki için işleri kolay değil. Bu yüzden Romanya’yı deplasmanda yenmek için oynayacaklar. İlk maçta evlerinde iki farklı üstünlüğü yakalamış; ancak son anlarda yedikleri gollerle galibiyeti kaçırmışlardı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Norveç’in gruptaki 7 maçının 5’inde her iki takım da gol buldu.

Romanya’nın gruptaki 7 maçının 4’ü 2,5 Gol Üstü bitti.

Romanya evindeki son 9 maçta sadece 1 kez kaybetti.

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