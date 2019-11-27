Romanya'da Mirel Radoi dönemi

Romanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Mirel Radoi getirildi.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde milli takımı doğrudan finallere taşıyamadığı gerekçesiyle istifa eden Cosmin Contra'nın yerine 38 yaşındaki Radoi'nin getirildiği belirtildi.

EURO 2020 Elemeleri'nde F Grubu'nu 4. sırada tamamlayarak play-off turuna kalan Romanya, A Grubu yarı finalinde 26 Mart 2020'de İzlanda ile karşılaşacak. Romanya, bu turu geçmesi halinde Bulgaristan-Macaristan arasındaki diğer yarı final mücadelesinin galibiyle EURO 2020'ye katılabilmek için sahaya çıkacak.