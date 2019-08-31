31.08.2019 - 00:46| AA
Roma'ya Manchester United'dan takviye!
Roma, savunma oyuncusu Chris Smalling'i kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â
Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, savunma oyuncusu Chris Smalling'i kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol BaÅŸakÅŸehir ile J Grubu'nda yer alan Ä°talyan ekibinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Manchester United formasÄ± giyen 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
Roma'nÄ±n Ä°ngiliz temsilcisine 3 milyon avro Ã¶deyeceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, Smalling'in 6 numaralÄ± formayÄ± giyeceÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â
Manchester United, dÃ¼n de Åžilili yÄ±ldÄ±zÄ± Alexis Sanchez'i sezon sonuna kadar Inter'e kiralamÄ±ÅŸtÄ±.