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31.08.2019 - 00:46| AA

Roma'ya Manchester United'dan takviye!

Roma, savunma oyuncusu Chris Smalling'i kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â

Roma'ya Manchester United'dan takviye!

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, savunma oyuncusu Chris Smalling'i kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â 

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol BaÅŸakÅŸehir ile J Grubu'nda yer alan Ä°talyan ekibinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Manchester United formasÄ± giyen 29 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Roma'nÄ±n Ä°ngiliz temsilcisine 3 milyon avro Ã¶deyeceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, Smalling'in 6 numaralÄ± formayÄ± giyeceÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â 

Manchester United, dÃ¼n de Åžilili yÄ±ldÄ±zÄ± Alexis Sanchez'i sezon sonuna kadar Inter'e kiralamÄ±ÅŸtÄ±.

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