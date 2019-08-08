Romelu Lukaku, 74 milyon pounda Inter'de

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İngiltere Premier Lig'de transfer dönemi bu gece sona eriyor. Takımlar da oyuncu alış satışlarında son hamlelerini yapıyor. Bunlardan biri de Romelu Lukaku.

İtalya Serie A takımlarından Inter transfer döneminin bombasını patlattı. BBC Sport'un duyurduğu habere göre mavi siyahlı takım Belçikalı golcü Lukaku'yu 74 milyon pound karşılığında kadrosuna kattı.

Yıldız golcünün sözleşme imzalamak için Torino'ya ayak bastığı öğrenildi.