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HaberlerEuro 2020Ronaldo 700. golünü attı!
15.10.2019 - 01:04 | | AA

Ronaldo 700. golünü attı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndePortekiz, Ukrayna'ya 2-1 mağlup olurken Ronaldo 700. golünü kaydetti.

Ronaldo 700. golünü attı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftasına, 7 maçla devam edildi. EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.

Türkiye, Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak H Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'nin Kosovalı santraforu Vedat Muriç, takımının Karadağ'ı 2-0 yendiği mücadelede bir gol attı.

Ronaldo 700. golünü attı

B Grubu'nda Ukrayna, ağırladığı Portekiz'i Yaremchuk'un 6 ve Yarmolenko'nun 27. dakikadaki golleriyle 2-1 yenerek EURO 2020 finallerine gitmeyi garantiledi.

Portekiz'in golünü, 72. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu, milli formayla 95, kariyerindeki 700. golüne imza attı. Ronaldo böylece Josef Bican, Romario, Pele, Ferenc Puskas, Gerd Müller'den sonra milli takım ve kulüp formasıyla 700 gol barajını geçen 6. futbolcu oldu.

Elemelerin 8. haftası, yarın D, F, G ve J gruplarında oynanacak 9 maçla sona erecek. 

Sonuçlar şöyle: 

- A Grubu 

Kosova-Karadağ: 2-0 

Bulgaristan-İngiltere: 0-6 

- B Grubu 

Ukrayna-Portekiz: 2-1 

Litvanya-Sırbistan: 1-2 

- H Grubu 

Moldova-Arnavutluk: 0-4 

İzlanda-Andorra: 2-0 

Fransa-Türkiye: 1-1

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