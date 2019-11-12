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12.11.2019 - 14:07 |

Ronaldo için büyük tehlike kapıda

Cristiano Ronaldo'nun oyundan alınmasının ardından teknik direktör Sarri'ye küfür ettiği ve büyük bir men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ortaya çıktı.

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Juventuslu Cristiano Ronaldo'nun Milan maçının 55. dakikasında oyundan alınması ve buna tepki olarak stadı terk etmesi başına büyük işler açmak üzere.

Hocasına ‘O... çocuğu’ dedi

İtalyan basınındaki haberlerdi yıldız futbolcunun oyundan çıkarken deneyimli adama küfür ettiğini yazdı. Oyundan çıkıp tünele yöneldiği sırada Portekizli futbolcunun Sarri’ye ‘o…pu çocuğu’ ifadesini kullandığı savunuldu.

Ronaldo için büyük tehlike kapıda

Ceza yok, özür dileyecek

Bu reaksiyonuna karşın oyuncuya bir para cezası verilmeyeceği belirtilirken, başka bir durumdan ötürü ise Cristiano Ronaldo’yu çok ağır bir cezanın beklediği vurgulandı. Yedek kulübesine geri dönmediği için Ronaldo’nun arkadaşlarından özür dilemesinin beklendiği ifade edildi.

İki yıl men cezası alabilir

Direkt soyunma odasının yolunu tutan yıldız futbolcunun, maçın bitiminden üç dakika önce stadyumu terk ettiği belirtildi. Stadı erken terk etmesinden dolayı anti-doping kurallarını ihlal ettiğine yönelik endişeler bulunduğu, bu durumda futboldan iki yıl men cezası alabileceği aktarıldı.

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