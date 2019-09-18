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Haberlerİtalya Serie ARonaldo: Messi'den daha çok hak ediyorum
18.09.2019 - 11:34 | | ANKARA (AA)

Ronaldo: Messi'den daha çok hak ediyorum

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünden Arjantinli LionelMessi'den fazla sayıda kazanmayı hak ettiğini söyledi.

İngiliz ITV kanalındaki bir programa katılan Ronaldo, France Football dergisi tarafından verilen Altın Top'u kendisi gibi 5 kez kazanan Messi hakkında "Messi futbol tarihine geçti. Fakat kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle onun üstünde yer almalıyım. Bunu gerçekten istiyorum. Bence hak ediyorum da." ifadelerini kullandı.

İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen Ronaldo, kariyeri boyunca kıyaslandığı Barcelonalı Messi ile ilişkisi için "Arkadaş değiliz ama 15 yıldır aynı sahneyi paylaşıyoruz. Onun varlığı, beni daha iyi bir oyuncu olmaya zorladı. Ben de onu." yorumunu yaptı.

Kulüp kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, milli takımda ise Avrupa şampiyonluğu kazanan 34 yaşındaki Ronaldo, "Ben rekorları değil rekorlar beni takip ediyor. Başarı bağımlısıyım. Bunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Beni motive eden şey bu." diye konuştu.

Ronaldo: Messiden daha çok hak ediyorum

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