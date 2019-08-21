Ronaldo’dan emeklilik açıklaması

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34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yıl Real Madrid'ten Juventus'a transfer olmuştu.

İtalyan ekibinde üm kulvarlarda 43 maçta 28 gol atarak İtalyan devinin 2018-19’da Serie A şampiyonu olmasına büyük katkı yapmıştı.

Ballon d’Or’u 5 kez kazanan Ronaldo, emeklilik konusunda ise tam karar verememiş durumda. Konuyla ilgili TVI’ye demeç veren Ronaldo, “Emeklilik? Bilmiyorum. Her zaman anlık zevk almaya çalışıyorum. Belki gelecek yıl bırakırım. Belki 40-41 yaşına kadar oynarım…” ifadelerini kullandı.