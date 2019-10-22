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22.10.2019 - 09:18 | | Fanatik

Ronaldo'ya 100 milyon euroluk çılgın teklif

Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya ABD'den çılgın bir teklif geldi. İddiaya göre ABD'li bir yatırım devi, yıldız oyuncuyu arayarak, "Instagram hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptı.

İtalyan devi Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif... İddiaya göre ABD'li bir yatırım devi, yıldız oyuncuyu aradı. "Instagram hesabını 100 milyon euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptı.

ABD basını, Ronaldo'nun teklifi değerlendirdiğini yazdı.

Ronaldo'yu Instagram'da 187 milyon kişi takip ediyor.

Ronaldo, Instagram'dan 38.2 milyon sterlin'lik gelir elde etmişti.

Ronaldoya 100 milyon euroluk çılgın teklif

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