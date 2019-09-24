Ronaldo’ya rağmen zarar

CELAL UMUT EREN

İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus, ekonomik bilançosuyla dikkat çekti. Çizme basınında yer alan haberlerde, 2018 Haziran’da transfer edilen Cristiano Ronaldo ile geçen 1 yılın ardından ortaya çıkan ekonomik tablo gösterildi.



Juve’nin resmi kaynaklarından alınan bilgilerde, 2019 yılı itibariyle zararın 39.9 milyon euro olduğu ifade edildi. 2017-18 sezonunda 20.7 milyon euro olan zararın 19.2 milyon euroluk bir artış gösterdiği bildirildi.



Bu duruma etki olarak 1 yıllık sürede transfere harcanan paralar olduğu vurgulandı. Hem oyuncu transferleri hem de teknik heyet maaşları Juve’yi direkt etkiledi. Kulübün gelirleri 621.5 milyon euroya yükseldi. Ronaldo’nun etkisiyle 116.8 milyon euroluk bir artış alındı. Ancak takım içindeki transfer paraları, maaşlar, imza paraları, oyuncuların sponsor hakları gibi detaylarla, teknik ekibe harcanan toplam tutarın 68 milyon euroyu aştığı kaydedildi. Her ne kadar bilet ve forma satışlarında 44 milyon euroluk bir yükselme yakalansa da kulübün şu andaki net borcu 153.7 milyon euro artıp, 463.5 milyon euroya dayandı. Bu durumda transferdeki 131.5 milyon euroluk toplam harcama etkili oldu.