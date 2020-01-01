01.01.2020 - 15:19 |
Rooney, Derby County'ye transfer oldu
İngiltere Championship ekibi, ünlü golcüyü transfer ettiğini duyurdu. Derby yaz transfer döneminde Rooney'i oyuncu-antrenör olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.
İngiliz futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Wayne Rooney, İngiltere Championship'te mücadele eden Derby County'ye transfer oldu.
İngiliz ekibi bu gelişmeyi resmi internet sitesinden duyurdu. Sözleşmenin süresi ise 1 yıllık.
Derby yaz transfer döneminde Rooney'i oyuncu-antrenör olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.