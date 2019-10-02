Rose: Daha baskÄ±lÄ± oynayacaÄŸÄ±z

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maÃ§Ä±nda yarÄ±n Medipol BaÅŸakÅŸehir'e konuk olacak Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Marco Rose, karÅŸÄ±laÅŸmadan galibiyetle ayrÄ±lmak istediklerini sÃ¶yledi.

MaÃ§Ä±n oynanacaÄŸÄ± BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na futbolcusu Oscar Wendt ile katÄ±lan Rose, her iki takÄ±mÄ±n da gruba kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§larla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Kaliteli bir maÃ§ olacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Rose, "Her iki takÄ±mÄ±n da Avrupa Ligi'ndeki maÄŸlubiyeti aslÄ±nda bir hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± niteliÄŸindeydi. Bu maÃ§ta ilk karÅŸÄ±laÅŸmaya gÃ¶re daha baskÄ±lÄ± oynayacaÄŸÄ±z. Her iki takÄ±m iÃ§in de kaliteli bir maÃ§ olmasÄ±nÄ± diliyoruz. 4-3-3 ÅŸeklinde bir ÅŸema ile sahaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Ligde 2 baÅŸarÄ±lÄ± maÃ§Ä±mÄ±z oldu. O kadroyu korumaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Grup aÅŸamasÄ±ndan sonrasÄ±nÄ± konuÅŸmak iÃ§in henÃ¼z erken olduÄŸunu dile getiren Rose, "Buradan 1 puanla ayrÄ±lmak bile Ã¶nemli. Grupta 6 maÃ§ oynanÄ±yor ve ilk 2'ye girmemiz gerekiyor. Bunun iÃ§in de puanlar toplamalÄ±yÄ±z. Puanla ayrÄ±lmamÄ±z Ã¶nemli." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Oscar Wendt ise UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararasÄ± bir organizasyonda mÃ¼cadele ettikleri iÃ§in mutlu olduÄŸunu ifade etti.

Uzun zamandÄ±r bu karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± beklediklerini aktaran Wendt, "Bu turnuvalarda yer almak bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. MaÃ§a da iyi hazÄ±rlandÄ±k. Kendimizi hazÄ±r hissediyoruz. Sahada Ã§ok baskÄ±lÄ± bir ÅŸekilde oynayacaÄŸÄ±z. Buradan iyi bir galibiyetle ayrÄ±lmak istiyoruz." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

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