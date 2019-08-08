Ruiz'e bir Vida lazım

ONUR DİNÇER

Beşiktaş’ın Villarreal’den kadrosuna kattığı Victor Ruiz yetenekli ancak son dönemde düşüşte olan bir oyuncu. İspanya’nın en önemli futbolcu fabrikalarından Espanyol’un altyapısından yetişen Ruiz, o dönemki teknik direktör Mauricio Pocchettino tarafından A takıma terfi ettirildi.

Kariyeri boyunca önemli teknik adamlarla çalışan İspanyol stoper, Unai Emery ve Walter Mazzari gibi isimlerin futbol anlayışlarından hep bir şeyler öğrendi. Dörtlü savunmaya alışık olsa da Napoli’de Mazzari’nin üçlü savunmasında sol stoper olarak yer aldı. Valverde’nin başında olduğu dönem Valencia’da bir süre ön libero oynadı. Taktik şemaya çok önem veren bu isimlerle çalışmış olması, benzer bir anlayışa sahip Abdullah Avcı’nın isteklerine kolay uyum sağlayacağına işaret ediyor.

Cannavaro da var

İspanya genç milli takımlarında forma giyerken, ülke futbolunun gelecekteki önemli stoperlerinden biri olması beklenen Victor Ruiz’in sonrasında gelişiminin durduğu değerlendirmesi yapılıyor. Futbolcunun bireysel çalışma konusundaki eksikliğinin bunun temel nedeni olduğu belirtiliyor.

Victor Ruiz, fizik gücü üst düzey olmayan, temiz müdahalelerle kesicilik özelliğini kullanan ve çok agresif oynamayan bir savunma oyuncusu. Sol ayağı ve tekniğinin iyi olmasıyla geriden isabetli pas dağıtabiliyor. Kısa paslarda olduğu kadar uzun mesafeli paslarda da oyun kurmaya katkıda bulunabiliyor.

Oyunu iyi okuyan Victor Ruiz’in sertlik konusundaki eksikliği, fiziksel açıdan güçlü defans oyuncularıyla partner yapılmasıyla dengelenme yoluna gidildi.

Valencia’da Adil Rami, Villarreal’de Alvaro Gonzalez ve Napoli’de Paolo Cannavaro gibi… Beşiktaş’ta kendisine göre daha çok fizik gücüyle öne çıkan Domagoj Vida ve Gary Medel gibi isimlerin yeni transfer için savunmadaki ideal partnerler olabileceğine dikkat çekiliyor.