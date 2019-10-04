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04.10.2019 - 08:14 | | FANATİK

Rus spiker: Paralar nerede

Siyah-Beyazlılar’ın Wolverhampton maçını yayınlayan bir Rus kanalında mücadeleyi anlatan spiker ilginç bir yorumda bulundu.

Rus spiker: Paralar nerede

Siyah-Beyazlılar’ın Wolverhampton maçını yayınlayan bir Rus kanalında mücadeleyi anlatan spiker ilginç bir yorumda bulundu.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Rus spiker, taraftarların tezahüratlarını dinleyenlerine aktarmak istedi ve şu ifadeleri kullandı: Fikret Orman, paralar nerede? Bu anlatım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

 

 

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