04.10.2019 - 08:14 | | FANATİK
Rus spiker: Paralar nerede
Siyah-Beyazlılar’ın Wolverhampton maçını yayınlayan bir Rus kanalında mücadeleyi anlatan spiker ilginç bir yorumda bulundu.
Siyah-Beyazlılar’ın Wolverhampton maçını yayınlayan bir Rus kanalında mücadeleyi anlatan spiker ilginç bir yorumda bulundu.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Rus spiker, taraftarların tezahüratlarını dinleyenlerine aktarmak istedi ve şu ifadeleri kullandı: Fikret Orman, paralar nerede? Bu anlatım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.