ERKAN AYRAÇ

Cimnastikte son yıllarda başarılarıyla ülkemize ilkleri yaşatan İbrahim Çolak, Almanya’daki Dünya Şampiyonası’nda tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Halka aletinde altın madalya alan, ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı da kazanan milli sporcu duygularını MİLLİYET’e anlattı.

Bir ilk olmanın gurur verici olduğunu vurgulayan İbrahim Çolak, “Gerçekten çok mutluyum. Aslında kürsüde başarımın çok farkına varamadım. Herhangi bir madalya almışım gibi geldi. Rüyada gibiydim. Ancak dün uyandığımda neler başardığımın farkına vardık ve mutluluğum katlandı” diye konuştu.



İstiklal Marşımızı, asker selamıyla okumasını da anlatan milli sporcu, “Askerlerimiz Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele ediyorlar. Elimden geldiğince onların yanında olduğumu göstermek istedim. Birinci olduğumu öğrendiğim anda böyle bir şey planlamıştım. İnşallah bunu görüp duymuşlardır” dedi.

Başarı basamaklarını tek tek tırmandığını hatırlattığımız Çolak konuşmasını şöyle devam etti: “Adım adım olmalıydı zaten. Bu şekilde daha çok akılda kalıyorsunuz. Yakaladığım başarıların ardından müsabakadaki hakemlerin, antrenörlerin, sporcuların da bana bakış açısı değişecek. Artık beni görenler şampiyon geldi diye düşünecek. Aslında bu sezon benim için çok zor geçti. Omzumdan, ayağımdan sakatlandım ve bunları atlatmak kolay olmadı. Buna rağmen aldığım madalyalarla emeklerimin karşılığını aldım.”



İlk kez olimpiyatlarda mücadele edecek olan İbrahim Çolak madalya şansını da değerlendirdi. Milli sporcu, “Artık Tokyo Olimpiyatları için çalışmaya başlayacağız. Ara vermek yok. Bu performansımızın biraz daha üstüne koyabilirsek olimpiyatlardan da madalya ile döneceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.