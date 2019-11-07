Ryan Babel hesabını kilitledi! 1.2 milyon...

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, 1,2 milyon takipçili Instagram hesabını, takipçileri dışındakilere kilitledi.

Ryan Babel'in daha önce yaptığı Liverpool paylaşımı özellikle Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti. Sosyal medyada kendisine yöneltilen tepkiler ve eleştiriler üzerine böyle bir karar aldığı düşünülen Babel’i yeni takip etmek isteyenler yıldız ismin içeriklerine kendisinin izniyle erişebilecek. Öte yandan Babel’in takip etmediği kişiler, gönderilerinin altına yorum yapamayacak.