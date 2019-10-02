Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayRyan Babel Instagram hesabını kapattı
02.10.2019 - 07:43 |

Ryan Babel Instagram hesabını kapattı

Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 yenildiği maçta gösterdiği kötü performans sonrası Ryan Babel taraftarlardan tepki gelince sosyal medya hesabını kapattı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Instagram hesabını kapattı. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarları büyük tepki gösterdiği Hollandalı futbolcu, tepkilere böyle bir reaksiyon gösterdi.

Babel maçta uygun pozisyonda olmasına rağmen Belhanda'ya pas atmamış ve net bir pozisyonun olumsuz sonuçlanmasına sebep olmuştu.

Fatih Terim ikinci yarıda etkisiz gördüğü Babel'i çıkararak Andone'yi oyuna dahil etti.

Ryan Babel Instagram hesabını kapattı

Fatih Terim: "Belki günü kaybettik ama bence önümüzdeki günleri kazandık"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seri: Onları oynatmayın

Seri: Onları oynatmayın

Galatasaray'ın grubunda işler karıştı

Galatasaray'ın grubunda işler karıştı

Ryan Babel Instagram hesabını kapattı

Ryan Babel Instagram hesabını kapattı

Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Sıradaki Haber