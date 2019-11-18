Hollanda basınında yer alan habere göre milli takımda sakatlanan Galatasaraylı Ryan Babel kadrodan çıkarıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada da Babel'in kadrodan çıkarıldığı ve sarı kırmızı takıma geri döndüğü aktarıldı.

Şimdi de Babel...

Falcao ve Andone'nin ardından forvette tek opsiyon olarak kalan Babel'in de sakatlanması Galatasaray'da işleri zorlaştıracak gibi gözüküyor.

Babel'in Beşiktaş günlerinden...