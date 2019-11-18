Ryan Babel ve Muslera kadrodan çıkarıldı

Sarı kırmızılı takım'a Muslera ve Babel'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcunun da milli takımlarından geçirdikleri sakatlıklardan dolayı kadrodan çıkarıldıkları belirtildi.

Açıklama şöyle:

Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel’in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak.

Şimdi de Babel...

Falcao ve Andone'nin ardından forvette tek opsiyon olarak kalan Babel'in de sakatlanması Galatasaray'da işleri zorlaştıracak gibi gözüküyor.

Babel'in Beşiktaş günlerinden...