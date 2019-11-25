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25.11.2019 - 14:09 | | FANATİK

Ryan Babel yine taraftarla atıştı!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medyadan bir taraftarla tartıştı. Popüler bir hesabın altına 'Mood' şeklinde yorum yapan Babel, bu mesajına cevap yazan bir taraftarla atıştı.

Ryan Babel yine taraftarla atıştı!

Galatasaray'da son haftalarda performansıyla tartışılan Ryan Babel, sosyal medyada yine gündem oldu. Daha önce tepkiler karşısında hesabını donduran, taraftarlarla atışan Hollandalı futbolcu, yine bir taraftarın yorumu hakkında değerlendirmede bulunmasına karşılık verdi.

Ünlü bir sosyal medya hesabının paylaşımına 'Mood' şeklinde cevap veren Babel'e bir taraftar "Play football bro, dont comment" (*Futbol oyna, yorum yapma) yorumuna "Go study, dont comment" (*Git ders çalış, yorum yapma) şeklinde cevap vererek yine sosyal medyada gündem oldu.

Ryan Babel yine taraftarla atıştı

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