Galatasaray’da sezon başında kadroya katılan Ryan Babel, kısa sürede ilk 11’de değişilmez isimlerden oldu.



Ancak son haftalarda yaşadığı düşüşle öne çıkan Hollandalı futbolcunun son 1 yıllık süreci gözlerden kaçmıyor. Farklı takımlar, farklı organizasyonlar ve farklı ülkelerde önemli deneyimler eden Hollandalı futbolcu, bunun yanında hem mental hem de fiziksel anlamda ciddi zorluklar yaşadı.

İşte Ryan Babel’in seyir defteri:

- 2018-19 sezonun ilk yarısında Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 12 maça çıkan Babel, Avrupa Ligi’nde de 7 maçta oynadı 6 gol 1 asist yaptı.

- 2018-19 sezonu devre arasında Premier Lig’e Fulham formasıyla geri dönen Babel, küme düşme üzüntüsü ve stresi yaşadı. Büyük umutlarla gittiği Fulham’da 16 maça 5 gol 4 asistle oynadı.

- Aynı zamanda Hollanda Milli Takımı’na düzenli olarak seçilen 32 yaşındaki oyuncu, UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz’e 1-0 kaybettikleri maçta ilk 11’deydi. 12 kez milli formayı giydi

- 2018-19 sezonu bitiminde doğrudan ABD’ye giden ve özel hoca eşliğinde kampa girdi

- Galatasaray macerasında da 10 resmi maçta görev yaptı.