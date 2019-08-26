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26.08.2019 - 00:12| Skorer

Ryan Donk: "İki haftadır bunu beceremiyoruz"

Süper Lig'de Konyaspor'dan 90+6'da yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Ryan Donk açıklamalarda bulundu.

Ryan Donk: "İki haftadır bunu beceremiyoruz"

Süper Lig'de Konyaspor'dan son dakikada yediği golle 3 puanı bırakan ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Ryan Donk açıklamalarda bulundu.

 "Önemli olan 11 kişi bitirmemiz. İki haftadır bunu beceremiyoruz. 10 kişi kalmak bizi etkiledi. İkinci yarıda hatalarımız oldu ve bu da rakibi cesaretlendirdi. Konyaspor inanılmaz şanslıydı ama futbolda bu tip şeyler olabilir."

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