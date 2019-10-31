Ryan Donk ve Babel: Dansözleri bekliyoruz

Galatasaray'da Beşiktaş derbisindeki kötü oyunun yankıları sürerken maçın ardından Donk, Lemina ve Babel'in içinde bulunduğu doğum günü partisinin görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Partide dansözlerle eğlendiği görülen üç futbolcu sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Bu görüntülerin ardından Donk ve Babel bugün gerçekleştirilecek idman öncesi olay bir göndermede bulundu.

Babel ile birlikte kısa bir video çekimi gerçekleştiren iki futbolcu İngilizce olarak, "Dansözleri bekliyoruz" şeklinde göndermede bulundu.