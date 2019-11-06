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06.11.2019 - 14:27 | | Fanatik

Sabri Sarıoğlu'ndan sürpriz karar

Galatasaray'ın eski emektar oyuncusu Sabri Sarıoğlu, kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini söyledi.

Sabri Sarıoğlu'ndan sürpriz karar

Galatasaray'da uzun yıllar forma giydikten sonra Göztepe'nin yolunu tutan ve burada bir sezon geçirdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Sabri Sarıoğlu sürpriz bir karar verdi...

Pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocuklarıyla birlikte Vadistanbul'da soluğu alan tecrübeli futbolcu, kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi. Aile, yemek sonrası AVM’nin oyun alanında vakit geçirdi.

Sabri Sarıoğlundan sürpriz karar

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