Sabrın sonu Luiz Gustavo



CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertliler 2 aydır yürütülen çalışmaların sonucunda hedefe ulaştı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ısrarla takımda görmek istediği Brezilyalı orta saha, Marsilya’dan yaklaşık 7 milyon euroyu bulan bonservis bedeli karşılığında 3 yıllığına kadroya katıldı.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli yönetim yaklaşık 2 aydır gündemde olan Brezilyalı orta saha için kulübü Marsilya’yı sonunda ikna etti ve anlaşma tamamlandı.

Gustavo, Fenerbahçe ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, “Bize sınıf atlatır” dediği 32 yaşındaki solak orta saha için son 1 haftada ciddi bir çalışma yürüten Fenerbahçe Yönetimi en sonunda Marsilya ile uzlaşma yoluna gidebildi. İlk olarak 3.5 milyon eurodan kapıyı açan sarı-lacivertliler, önce 5.5 milyon euroya çıktı ardından 7 milyon euroya varan bir teklifle Fransız kulübünün kapısını çaldı.



İlk 2 teklifi reddedilen Fenerbahçe, Gustavo’nun da katkısıyla transferi bitirdi. Brezilyalı futbolcu, kariyerinin son büyük transferini yapabilmek adına Fenerbahçe’ye gitmek istediğini Marsilya yönetimine bildirdi. Böylece deneyimli yıldız istediğine ulaştı. Fenerbahçe, Gustavo’ya yıllık 2.7 milyon euro net maaş ödeyecek. Ayrıca bonus ve primlerle maaşın 3.5 milyon euroya yaklaşması bekleniyor.



Başkan Ali Koç’un bizzat takıma kazandırdığı yıldız oyuncu, yaklaşık 15 gündür Marsilya ile sürekli bu konuyu konuştu. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud’nun ayak diretmesi de süreci uzattı. 10 milyon eurodan kapıyı açan Eyraud, daha sonra 8’e kadar indi. Ancak hem Gustavo’nun ayrılmak istemesi hem de Fenerbahçe’nin iknası Marsilya’yı yumuşattı. Son günde Marsilya’nın teknik patronu Andre Villas Boas, transfer sürecinin herkese zarar verdiğini belirterek işin sonlanmasını talep etti. Böylece Fenerbahçe-Luiz Gustavo buluşması gerçekleşti.

Müthiş bir kariyer

Sarı-lacivertli takımın yeni yıldız Luiz Gustavo, kariyerindeki başarıları ve istatistikleriyle göze çarpıyor. 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya gibi önemli kulüplerde oynadı.

Aynı zamanda Brezilya Milli Takımı’nda da forma giyen tecrübeli yıldız, başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Bayern Münih ile 2012-13 sezonunda Bundesliga, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Gustavo, 2015’te de Wolfsburg ile Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası gibi şampiyonluklara uzandı. Brezilya Milli Takımı ile de 2013 yılında FIFA Konfederasyon Kupası’nı kaldıran 32 yaşındaki oyuncu, 2017’den beri Marsilya’da oynuyordu.

Comolli çok uğraştı

Marsilya-Fenerbahçe arasında geçen Luiz Gustavo transferinde sportif direktör Damien Comolli ile futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki yoğun çaba harcadı. Sürekli Fransa ile Türkiye arasında gidip gelen iki yönetici, mutlu sona ulaşılmasını sağladı. Özellikle Comolli ve Baki ikilisi Gustavo’nun ikna sürecinde başrolü oynadı. Başkan Ali Koç’un da tam destek verdiği ikili, önemli bir transfere imza attı.

Şampiyonlar Ligi’nde 30 maç

Luiz Gustavo’nun kariyerindeki en önemli başarılarından biri Şampiyonlar Ligi’ndeki tecrübesi olarak dikkat çekiyor. Bayern Münih ve Wolfsburg formalarıyla 2012-2016 yılları arasında Devler Ligi’nde boy gösteren Gustavo tama 30 maçta oynadı.

Peşinat konusu

Fenerbahçe ile Marsilya arasında peşinat konusu da uzun süre sıkıntı çıkardı. Marsilya tarafı ısrarla bonservis bedelinin peşin gelmesini istedi. Süreci uzatan nedenlerden bir tanesi de bu konu oldu. Ancak Fenerbahçe, vadelere bölünerek bonservisin ödenmesi konusunda Fransız ekibiyle anlaşma sağladı.

İstanbul’a geldi

Luiz Gustavo’yu kadrosuna katabilmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı dün İstanbul’a getirdi. Brezilyalı orta saha işlemlerin tamamlanması ve sözleşmenin resmiyete dökülmesini Fenerbahçe Yönetimi ve Başkan Ali Koç’la birlikte bekledi ve tüm işlemler tamamlandı.