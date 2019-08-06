Sabrın sonu Victor Ruiz

Abdullah Avcı, Enzo Roco ve Mirin’in yetersiz kalması nedeniyle solak stoper için bastırırken yönetim, Villarreal forması giyen İspanyol oyuncuyla 3 yıllığına anlaştı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu sözleşme imzalamak üzere bugün 17.40’ta İstanbul’a gelecek.

Beşiktaş büyük bir merakla beklenen stoper takviyesini İspanya’dan yaptı. Avrupa pazarında uzun süredir sol ayaklı stoper arayan siyah-beyazlılar, Villarreal forması giyen 30 yaşındaki İspanyol oyuncu Victor Ruiz’i renklerine bağladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Riva’daki hazırlıkların ardından Avusturya kampında birlikte çalıştığı Enzo Roco ve Isimat Mirin’in performansından memnun kalmayınca acil sol ayaklı stoper takviyesi yapılması için Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulundan talepte bulunmuştu. Futbol Direktörü Ali Naibi, stoper transferi için harekete geçerken, uzun süren çalışmalar sonucunda Villarreal’le 1 yıllık sözleşmesi kalan Victor Ruiz ile üç yıllık anlaşma sağlandı. İspanyol kulübüyle de maddi konularda mutabakata varıldığı aktarıldı.

Abdullah Avcı’nın ısrarla kadrosunda görmek istediği Victor Ruiz’in bugün 17.40’ta sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’a gelmesi bekleniyor. 1.85 boyundaki Victor Ruiz, Domagoj Vida’nın savunmadaki yeni partneri olacak. İspanyol oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte Enzo Roco veya Mirin’le büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Bu oyuncuların kiralık veya bonservisle birlikte gönderilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Kariyerinin büyük bölümünü İspanya’da geçiren Victor Ruiz, 2010-11 sezonunun ikinci yarısında 8,5 milyon euro bonservisle İtalya’ya giderek Napoli forması giydi. Çizme’de sadece 6 ay kalan Ruiz daha sonra 8 milyon euro bonservis karşılığında Valencia’nın yolunu tutmuştu.