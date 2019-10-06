Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasaraySadece 10 saniye
06.10.2019 - 08:00 |

Sadece 10 saniye

Galatasaray’ın Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşma sonrasında çok kısa bir açıklama yaptı.

Sadece 10 saniye

Golsüz beraberlikle sahadan ayrılan Galatasaray’ın Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşma sonrasında çok kısa bir açıklama yaptı.

Sadece 10 saniye süren açıklamada Cengiz, “Bütün zorluklara ve olumsuzluklara rağmen yine şampiyon olacağız” dedi. Ankara deplasmanında başkan Mustafa Cengiz ile birlikte yer alan ve tribünden karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı yöneticiler, beraberliğin verdiği üzüntüyle stattan ayrıldı.

Hugo Lloris'in muhteşem kurtarışları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gökhan’ın yerine Douglas

Gökhan’ın yerine Douglas

Sahne sırası Parmak’ın!

Sahne sırası Parmak’ın!

Sadece 10 saniye

Sadece 10 saniye

Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan

Cimnastikte ilk Tokyo kotası Nazlı'dan

Sıradaki Haber