Golsüz beraberlikle sahadan ayrılan Galatasaray’ın Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşma sonrasında çok kısa bir açıklama yaptı.



Sadece 10 saniye süren açıklamada Cengiz, “Bütün zorluklara ve olumsuzluklara rağmen yine şampiyon olacağız” dedi. Ankara deplasmanında başkan Mustafa Cengiz ile birlikte yer alan ve tribünden karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı yöneticiler, beraberliğin verdiği üzüntüyle stattan ayrıldı.