Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, Galatasaray maçında yedek kulübesinde son hazırlıklarını yapan Jovic’i yanına çağırıp ‘sağ kanatta oynaması’ talimatı verdi ama pişman oldu.

İngilizce olarak kendisine “Rodrigo’nun oynadığı sağ kanada geçiyorsun, tamam mı?” diye soran Zidane, kendisine anlamsız gözlerle bakan Jovic’i görünce anlatmaktan vazgeçti. Sırp futbolcuya bu şekilde derdini anlatamayacağını anlayan Fransız teknik adam, taktik konulardan bahsetmeyi bir kenara bırakıp ardından “Saldır, sadece saldır” direktifiyle oyuncusunu sahaya sürdü.