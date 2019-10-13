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13.10.2019 - 14:57 | | ADANA, (DHA)

Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi vefat etti

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi Ali Ekşi (57), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi vefat etti

Uzun süredir kanser rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın kayınpederi Ali Ekşi, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ekşi'nin cenazesi bugün Veli Efendi Bağ Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak. 

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