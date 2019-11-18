Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan şok görüntü hakkında açıklama

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, iş adamı Atalay Demirbaş'ın bir restoranda kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, konunun Beşiktaş ile ilgili olmadığını ve hususi bir mevzu olduğunu dile getirdi.

Vodafone Park'ta locası bulunan iş adamı Atalay Demirbaş, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti. Demirbaş'ın şikayeti ve kamera görüntülerinin yayılması üzerine Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Asist Analiz'in konuğu oldu. Mahmutyazıoğlu, konunun Beşiktaş ile alakalı olmadığını ve hususi bir mevzu olduğunu dile getirerek, "Kendisi beni oraya çağırdı. Benden para talebi oldu. Yaptırdığı haberlerle ilgili gazetecilere para verdiğini söyledi. Benden de bu parayı talep etti. Hakkında yürüttüğüm kesinleşmiş icra dosyasını kapatmam gerektiğini söyledi. Ve müvekkelimi satıp kendisine destek olmamı söyledi. Bunları yerine getirirse benim hakkımda yaptırdığı haberleri yaptırmaktan vazgeçeceğini, bunu da Twitter'ında yayınlayacağını söyledi. Ben kabul etmedim" dedi.

"KIZIMIN BİR ARKADAŞI 'SENİN BABAN HIRSIZLIK YAPIYOR' DEDİ, BUNUN HESABINI KİM VERECEK?"

Kendisi ile ilgili birçok yalan ve yanlış haber yapıldığını dile getiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Locayı izinsiz kullandığım, Beşiktaş üzerinden menfaat sağladığım... Bunların hepsi yalan... Kızımın bir arkadaşı senin baban hırsızlık mı yapıyor dedi. Bunun hesabını kim verecek? Senin de çocuğun var. Ben, senden yalan istemiyorum. Doğru neyse onu yap ben sana para falan vermem dedim. O da bana 'Sen bu kafayla gittikçe senin kızların daha çok ağlar' dedi. Ben de doğru veya yanlış dayanamadım. 'O kafa öyle olmaz böyle olur' dedim. Çocuklarımla beni tehdit ettiği için; bu iş oldu. Yok silahıyla tehdit etti falan... Ben olaydan sonra orada 1 saat daha oturdum. Kendi arkadaşları vardı orada. Beni oraya çağıran kendisi... Benim onu tehdit etmem gibi bir durum olamaz. Ben tektim orada. Kalabalık onlardı. Ben 1 saat daha orada oturdum. Görüntülerin kalan kısmını kimse vermiyor. Görüntüyü kendisi yayınladığına göre mekanla ilgili bir ilişkisi var. Bu çok net. Bende görüntü falan yok" ifadelerini kullandı.

"SİLAH GÖSTERMİŞİM... MADEM KAMERA KAYDI VAR GÖSTERSİN!"

Silah gösterdiği iddialarını reddeden Mahmutyazıcıoğlu, şöyle konuştu: "Silah göstermişim... Madem kamera kaydı var göstersin. İşin özü; Beşiktaş ile hiçbir alakası olmayan bir şeyi, haber olsun, benim üzerimde baskı olsun da geri durayım diye; bunlar yapılıyor. Uzun zamandır da yapılıyor. Şu an adliyede; kesinleşmiş, avukatlığını benim büromun yürüttüğü; icra takipleri var. Bundan vazgeçirmek istiyor. 10 milyon dolarlık bir borcu var şirkete. Bana diyor ki; bundan vazgeç. Davası bitmiş, kesinleşmiş icraa takipleri... Ne bir şirketi var ne bir evi var... Yeri, yurdu belli değil... Hakkında; 20 tane dolandırıcılıktan daba açılmış bir adam bu. Herkes de buna inanmak istiyor, inanıyor da... O kim de ben onu tehdit edeceğim? 'Ben seninle ilgili bu haberle yaptırmak için masraf ettim' dedi. 'Hediyeler alıp paralar verdim, bunları istiyorum' dedi. 'Benim zararlarımı giderirsen; ben de iddialarıma devam etmem. Gidermezsen de devam edeceğim' dedi. Hatta 'Ben senin sözüne inanıyorum. Al; Twitter'dan benim adıma istediğini yaz' dedi. Şu ana kadar 'Benimle ilgili şu haberi yapar mısınız' diye kimselere bir şey demedim. Hatta dönem dönem çok üzerime geldiler... 'Neden bunu yapıyorsunuz' demedim. Atilla Türker, benim hakkımda en ağır haberleri yaptı. Bir defa arayıp tehdit etmedim. Senin bu kafayla kızların daha çok ağlar deyince; kendimi tutamadım."

"8-10 SAAT GEÇTİKTEN SONRA BU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLIYOR"

Asist Analiz'e verdiği röportajda anlatamadığı şeyler olduğunu dile getiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "8-10 saat geçtikten sonra bu görüntüleri yayınlıyor. Bir babayı ne delirtir? Senin bu kafayla çocukların daha çok ağlar dese siz ne yaparsınız. Daha anlatmadıklarım var. Dilim varmıyor. Beni oraya onlar çağırdı. 'Dışarı çıkalım' dedim. Beni bilerek oraya oturttular. Kamera, orayı daha net çekiyor diye beni bilerek oraya oturttular. Emniyet araştırsın; banka hesap hareketlerine bir baksınlar. Olaydan önce ve sonra kimlerle görüşmüş. Bir baksınlar. Bana isim de verdi. Üç tane gazete ismi de verdi. Söylemiyorum. Kimsenin günahına girmeyeyim. Ben bilmiyorum ki kim para aldı, kim almadı. Ama bana söylediği bu. Dışarı çık, çıkma derken o zaman kafa öyle olmaz böyle olur dedim ve bu olay gerçekleşti" diyerek sözlerini noktaladı.