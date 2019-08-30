Galatasaray'Ä±n eski futbolcusu Saffet AkyÃ¼z, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Yurt dÄ±ÅŸÄ± bahis dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi olan futbolseverlerin Ã¼lke futboluna katkÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bundan vazgeÃ§mesi gerektiÄŸini belirten Saffet AkyÃ¼z, "BÃ¶yle bir durumda paranÄ±n iÃ§erde kalmasÄ± daha doÄŸal. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸer sen bu konuyla ilgili bir yatÄ±rÄ±m yaparsan, bir iÅŸlem yaparsan bu para yine sistemin iÃ§inde dÃ¶nÃ¼p futbola gelecektir. Yurt dÄ±ÅŸÄ± bahis oynama yÃ¶nÃ¼nde dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi olan insanlarÄ±n bundan vazgeÃ§mesi gerekiyor. Sen burayla ilgili bir yatÄ±rÄ±m yaparsan bu para bizde kalacaktÄ±r. Bunun bilincinin aÅŸÄ±lanmasÄ± gerekiyor. Burada biri kazanacaksa TÃ¼rk futbolu kazanmalÄ±. Bunun iÃ§in de futbolcular, yÃ¶neticiler ona gÃ¶re davranmalÄ±" diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'de yeni uygulamaya geÃ§ilen canlÄ± bahisin legal bahis oynayan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen AkyÃ¼z, "CanlÄ± bahisin gelmesi ile birlikte legal bahis oynayanlarÄ±n sayÄ±sÄ± artabilir. Ä°nsanlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde alternatif olursa TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yapÄ±labilecek arkasÄ±nda kurumsal bir firma gÃ¼venilirlik varsa bunu uygulayacak insanlarda bu firmalara yÃ¶nelecektir. Alternatifler olmayÄ±nca da insanlar yurt dÄ±ÅŸÄ± bahise yÃ¶neliyor" ifadelerini kullandÄ±.

"BAHÄ°SÄ° ÃœLKE Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDE TUTABÄ°LÄ°RSEK TÃœRK FUTBOLUNA KATKI OLUR"

Kurumsal ve legal firmalardan oynanan bahisin Ã¼lke futboluna reklam ve sponsor anlamÄ±nda da fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Saffet AkyÃ¼z, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Biz yapÄ±lan iÅŸlemi Ã¼lke iÃ§inde tutabilirsek burada kazanan Ã¼lke iÃ§inde insanlar olacak. O insanlar da kazandÄ±klarÄ±nÄ± yine futbola destek, reklam, katkÄ±, sponsor amacÄ±yla kullanacaklarÄ± iÃ§in sistem kendi iÃ§inde Ã§Ã¶zÃ¼m bulacak. Biz bunlarÄ± iÃ§erde Ã§Ã¶zebilirsek Ã¼lke futboluna katkÄ± olur. Ä°nsanlar kulÃ¼pler kÃ¶tÃ¼ gittiÄŸinde yÄ±ldÄ±z oyuncu istiyorlar. YÄ±ldÄ±z oyuncu alabilmek iÃ§in sponsor ve iddia gelirlerini yukarÄ± Ã§ekmemiz gerekiyor. Bizim oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nemlerde kulÃ¼p yayÄ±n gelirleri Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼. Her geÃ§en gÃ¼n daha yukarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. BeÅŸiktaÅŸ stat isim sponsorundan 50 milyon Dolar'lÄ±k bir gelir aldÄ±, geÃ§miÅŸte yayÄ±n gelirinden 5 milyon Dolar kazanÄ±yorlardÄ± kulÃ¼pler. Demek ki gelir kazanÃ§larÄ± Ã¼lke iÃ§in takÄ±mlar iÃ§in Ã¶nemli. BunlarÄ± aktif, doÄŸru kullanan bilinÃ§li taraftarlar olursa futbolumuza pozitif yansÄ±yacaktÄ±r ve futbol kazanacaktÄ±r."

Ã–te yandan bahis oynamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirten AkyÃ¼z, "Bahisle ilgili bir beklentim yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben bahis oynamÄ±yorum. Futbolun iÃ§inde olan bir insan olarak herkesin kendi tercihleri var. Bu olaydan birileri para kazanacaksa bunun iÃ§erden birilerinin olmasÄ± Ã¶nemli" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

2019-2020 SÃ¼per Lig Cemil Usta Sezonu hakkÄ±nda beklentilerini dile getiren eski milli oyuncu, "Yeni bir sezon, yeni bir heyecan, her takÄ±mÄ±n beklentileri var. Ben eski bir futbolcu olarak hak edenin kazandÄ±ÄŸÄ± bir sezon olmasÄ±nÄ± diliyorum. DÃ¼nyada her yerde izleniyor. TÃ¼rk futbolunu nasÄ±l daha deÄŸerli kÄ±lÄ±nabilirse ne kadar heyecan yaratÄ±labilirse Ã¼lkemizdeki futbolun deÄŸeri artacaktÄ±r. Beklentimiz gÃ¼zel futbol olmasÄ± ve seyir zevki yÃ¼ksek bir lig olmasÄ±" dedi.

"FALCAO MÃœKEMMEL BÄ°R OYUNCU"

Galatasaray ile ismi yaz transfer dÃ¶nemi boyuncu anÄ±lan Falcao'nun Ã§ok kaliteli bir oyuncu olduÄŸunu sÃ¶yleyen Saffet AkyÃ¼z, "Falcao geÃ§miÅŸi ve kariyeriyle mÃ¼kemmel bir oyuncu. Bireysel baÅŸarÄ±sÄ± yÃ¼ksek, gol noktalarÄ±nda Ã§ok etkili, baÄŸÄ±msÄ±z hareket edebilen Ã¶zellikleri var. Futbol fiziksel bir oyun, dÃ¼nyadaki futbolcularda belli bir yaÅŸa kadar futbol oynayabiliyor. Falcao'nun takÄ±mÄ± Monaco geÃ§en sene dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸadÄ±. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ Falcao'ya yansÄ±mamÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. TakÄ±ma katÄ±lÄ±rsa Ã¶nemli bir katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Diagne'den daha bitirici, gol yollarÄ±nda etkili, iki ayaÄŸÄ±nÄ± etkili kullanan ve ivmelenen bir oyuncu. Galatasaray'a Ã§ok katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Futbol bir ekip oyunu, bir kiÅŸi olacak bir ÅŸey deÄŸil. Ã–nce Galatasaray kendi iÃ§indeki sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmeli, mesela yavaÅŸ oynayan takÄ±mlara artÄ±k herkes Ã¶nlem alabiliyor. AnlÄ±k geÃ§iÅŸlerde top kazanmak ve hÄ±zlÄ± hÃ¼cum edebilmek gÃ¼nÃ¼mÃ¼z futbolunda Ã¶nemli. Diagne bu anlamda sorunlu, aÄŸÄ±r bir oyuncu, Falcao ise tam tersi. EÄŸer fit durumda ise Ã§ok katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. GeÃ§en sene Feghouli, Onyekuru ve Belhanda'nÄ±n Ã¶nemli performanslarÄ± var, Falcao'nun geliÅŸi de bu isimlere Ã¶nemli etki edecektir. Falcao gelmese bile Diagne yerine Galatasaray'Ä±n Ã¶nemli bir oyuncu alacaÄŸÄ± inancÄ±ndayÄ±m. Olmazsa da arkadan gelecek oyuncular ile de sorunlarÄ± Ã§Ã¶zeceklerdir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu.

"GALATASARAY ALTYAPI GELENEÄžÄ° OLAN BÄ°R KULÃœP"

3 yÄ±l Ã¶nce Galatasaray U19 antrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinde bulunan AkyÃ¼z, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n altyapÄ± geleneÄŸi olan bir kulÃ¼p olduÄŸunu vurgulayarak, "Son dÃ¶nemlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda altyapÄ±dan oyuncu Ã§Ä±karÄ±p ÅŸans veren kulÃ¼p olarak Galatasaray'Ä± gÃ¶rÃ¼yoruz. Tabii AltÄ±nordu, Bursaspor ve son olarak Trabzonspor'da Ã¶nemli deÄŸerler Ã§Ä±kardÄ±lar. Galatasaray bu geleneÄŸi olan bir kulÃ¼p. Ortada bir baÅŸarÄ± var. Galatasaray alt yapÄ±dan oyuncularÄ± Ã§Ä±karÄ±yor. TÃ¼rkiye'de futboldaki baÅŸarÄ± iÃ§in bir doÄŸal ortam eksikliÄŸi var. Ã‡ocuklarÄ±n sokakta futbol oynama, sokaktaki gÃ¼venlik kalmadÄ± son yÄ±llarda. BugÃ¼n Ã¶zellikle Ä°stanbul'da Ã§ocuklar kulÃ¼p, ev ve okul arasÄ±nda oldukÃ§a yoruluyorlar. Federasyonun bÃ¼yÃ¼k bir plan yapÄ±p bu Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim sistemini yarÄ± dÃ¶neme indirip beslenmesi ile ilgili sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmesi gerekiyor. Bu bir ekol olmalÄ± ve daha iyi oyuncular Ã§Ä±kmalÄ±. Yine oyuncular Ã§Ä±kacaktÄ±r, yeteneÄŸin Ã¶nÃ¼nde kimse duramaz. Az da olsa oyuncu Ã§Ä±kÄ±yor, Ã§Ã¼nkÃ¼ yetenekli bir grubumuz var. BunlarÄ± iyi bir eÄŸitimle sÃ¼rekli hala getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandÄ±.

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