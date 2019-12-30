Sahada Cüneyt Çakır, VAR'da Koray Gençerler

Süper Lig’de sezonun ilk devresi, dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 18 takımın kıyasıya mücadelesiyle geçen bu süreci hakemler de yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya kaldı. Her sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da VAR sistemine rağmen hakemler sık sık eleştiri oklarının hedefi oldu.



VAR’ın lideri Koray Gençerler

Futbolda hataları en aza indirgemek için getirilen VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulaması, 17 haftalık periyotta yer yer tartışmalara yol açsa da lehine birçok hatalı kararın verilmesine de engel oldu. Ligin ilk yarısında VAR odasına en fazla giren isim ise Koray Gençlerler. Gençerler, MHK tarafından 11 müsabakaya VAR olarak atandı. 41 yaşındaki hakemi, 9 kez VAR görevini üstlenen Serkan Tokat takip etti. Bahattin Şimşek de 8 maçta VAR hizmeti verdi.

Emre Malok da AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) koltuğunda en çok oturan hakem olarak dikkat çekiyor.



En fazla düdük çalan Cüneyt Çakır

Ligin ilk yarısında en çok düdük çalan hakem Cüneyt Çakır oldu. Çakır, tam 11 maçta hakem olarak sahada yer aldı. 43 yaşındaki hakemin yönettiği bu mücadeleler arasında Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray gibi önemli karşılaşmalar da bulunuyor.

Çakır'ı en çok maç yöneten hakemler sıralamasında 10'ar defa ile Ali Palabıyık ile Fırat Aydınus izliyor. Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan, Yaşar Kemal Uğurlu ve Halil Umur Meler de 9 maçta düdük çaldı.



En çok Burak Şeker ve Kutluhan Bilgiç yoruldu

Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan mücadeleleri göz önüne aldığımızda ilk yarıda en fazla yorulan isimler Burak Şeker ve Kutluhan Bilgiç. Şeker, 5’er defa TFF 1. Lig ve AVAR, 3 kez VAR, 4 defa Türkiye Kupası, 2 sefer de Dördüncü Hakem olmak üzere toplam 19 maça atandı.

Kutluhan Bilgiç de 10 TFF 1. Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 AVAR, 5 kez de Dördüncü Hakem görevlerinde bulundu.



Ali Palabıyık sararttı

MHK, 17 haftada oynanan 153 maçta 24 hakemi Süper Lig maçlarında sahaya sürdü. Bu hakemler söz konusu maçlarda toplam 757 defa (çift sarı kartlar dahil) sarı kartına başvurdu. Söz konusu kartların 57’sini ise Ali Palabıyık gösterdi. Palabıyık, böylelikle ligin ilk yarısında en fazla sarı kartına başvuran oldu. 38 yaşındaki Palabıyık’ı 55 kez ile Abdulkadir Bitigen, 52 defayla da Halil Umut Meler takip ediyor.



4 hakem 5’er defa kırmızı çıkardı

Ligin ilk devresinde en fazla kırmızı kartına başvuran hakemler Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Öğretmenoğlu oldu. Öğretmenoğlu 1’i direkt, 4’ü çift sarıdan, Palabıyık; 2’si direkt, 3’ü çift sarıdan, Bitigen ve Meler de 3’ü direkt, 2’si çift sarıdan toplam 5’er defa kırmızısına başvurdu.



Penaltıcılar Palabıyık ve Bitigen

Ligde 17 haftalık bölümde 5’er defa beyaz noktaya giden Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen, en fazla penaltı çalan hakemler arasında ilk sırayı paylaşıyor. Bu isimleri 4’er penaltı ile Arda Kardeşler ve Haili Umut Meler izledi.