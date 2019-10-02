Antalya'nÄ±n KaÅŸ ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen 3. CMAS-TSSF "KaÅŸ BaÅŸka" Outdoor Serbest DalÄ±ÅŸ DÃ¼nya KupasÄ± ve Serbest DalÄ±ÅŸ Deniz Bireysel TÃ¼rkiye ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n kadÄ±nlar sabit aÄŸÄ±rlÄ±k (CW) kategorisinde Åžahika ErcÃ¼men, altÄ±n madalyanÄ±n sahibi oldu.

TÃ¼rkiye SualtÄ± SporlarÄ± Federasyonundan (TSSF) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DÃ¼nya SualtÄ± Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile TSSF tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen organizasyonda bugÃ¼n, kadÄ±n ve erkek 19 sporcunun yer aldÄ±ÄŸÄ± sabit aÄŸÄ±rlÄ±k kategorisi dalÄ±ÅŸlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Milli sporcu Åžahika ErcÃ¼men, 2 dakika 14 saniyede yaptÄ±ÄŸÄ± 66 metrelik derecesiyle altÄ±n madalya kazanmayÄ± baÅŸardÄ±. KadÄ±nlarda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyayÄ±, 2 dakika 15 saniyede yaptÄ±ÄŸÄ± 45 metrelik dalÄ±ÅŸÄ±yla Polonya'dan Emilia Biala ve 1 dakika 30 saniyede yaptÄ±ÄŸÄ± 45 metrelik derecesiyle Rusya'dan Zoya Golovnya paylaÅŸtÄ±.

Erkeklerde Matveenko birinci

Â DÃ¼nya KupasÄ±'nda erkekler sabit aÄŸÄ±rlÄ±k kategorisinin ilk sÄ±rasÄ±nÄ±, Rusya'dan Andreey Matveenko aldÄ±.

Â Matveenko, 3 dakika 50 saniyede gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 120 metrelik dalÄ±ÅŸÄ±yla adÄ±nÄ± zirveye yazdÄ±rÄ±rken, Kolombiya'dan Cristian Castano, 2 dakikada yaptÄ±ÄŸÄ± 75 metrelik dalÄ±ÅŸÄ±yla gÃ¼mÃ¼ÅŸ, Brezilya'dan Raphael Gustavo Dalmieda Vilamiu da 2 dakika 5 saniyede gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 55 metrelik dalÄ±ÅŸÄ±yla bronz madalyaya uzandÄ±.

TÃ¼rkiye ÅžampiyonasÄ±'nda ilk altÄ±n madalyalar sahiplerini buldu

TSSF Serbest DalÄ±ÅŸ Deniz Bireysel TÃ¼rkiye ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n sabit aÄŸÄ±rlÄ±k kategorisinde altÄ±n madalyalar, Åžahika ErcÃ¼men ve Ahmet Nacar'Ä±n oldu.

KadÄ±nlar kategorisinde 2 dakika 15 saniyede yaptÄ±ÄŸÄ± 66.3 metrelik dalÄ±ÅŸÄ±yla Åžahika ErcÃ¼men, erkeklerde ise 58 saniyedeki 30 metrelik dalÄ±ÅŸÄ±yla Ahmet Nacar, TÃ¼rkiye ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸtÄ±.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen TSSF BaÅŸkanÄ± Åžahin Ã–zen, organizasyonun Ã§ok gÃ¼zel baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Organizasyonun ilk gÃ¼nÃ¼nde DÃ¼nya KupasÄ±'nda ve TÃ¼rkiye ÅžampiyonasÄ±'nda dereceye giren sporcularÄ± yÃ¼rekten kutluyorum. DalÄ±ÅŸlar 3 gÃ¼n daha devam edecek. KaÅŸ'tan dÃ¼nya rekorlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± umuyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

CMAS-TSSF "KaÅŸ BaÅŸka" Outdoor Serbest DalÄ±ÅŸ DÃ¼nya KupasÄ±'nda Rusya, ABD, Polonya, Kazakistan, Kolombiya ve Brezilyaâ€™dan 5'i kadÄ±n 16 sporcu, TÃ¼rkiye'den ise 7'si kadÄ±n 27 sporcu yarÄ±ÅŸÄ±yor.

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