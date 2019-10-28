Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı! Şahika Ercümen kimdir?
Şahika Ercümen'den yeni rekor... Milli sporcu olan Şahika Ercümen paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Peki, Şahika Ercümen kimdir? Şahika Ercümen kaç yaşındadır?
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.
Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Şahika, başarılı rekor denemesinin ardından büyük sevinç yaşadı.
Şahika, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun." yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.
ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?
Şahika Ercümen 16 Ocak 1985, Çanakkale doğumlu. Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu. Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur.