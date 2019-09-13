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HaberlerGalatasarayÅžahin: Falcao son 10 dakika çÄ±kmak istedi
13.09.2019 - 23:40 | | Ä°STANBUL (AA)

Åžahin: Falcao son 10 dakika çÄ±kmak istedi

Galatasaray YardÄ±mcÄ± AntrenÃ¶rÃ¼ Levent Åžahin yeni transferlerin fiziksel olarak sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Falcao son 10 dakika Ã§Ä±kmak istedi. YorulduÄŸunu sÃ¶yledi. Lemina rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam edemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Doktorlar yarÄ±n durumunu aÃ§Ä±klayacaktÄ±r. HazÄ±r hale geldiklerinde oyunsal ve bireysel olarak Galatasaray'a katkÄ± saÄŸlayacaklardÄ±r" dedi.Â

Åžahin: Falcao son 10 dakika çÄ±kmak istedi

Galatasaray YardÄ±mcÄ± AntrenÃ¶rÃ¼ Levent Åžahin, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±nÄ±n KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 1-0 yendiÄŸi maÃ§ta hÃ¼cumlarda istediklerini yapamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Åžahin, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda futbol oynamak isteyen bir rakiple karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiklerini belirterek, "GeÃ§iÅŸ hÃ¼cumlarÄ±nda biraz daha hÄ±zlÄ± olsak sonuÃ§ anlamÄ±nda farklÄ± olacaktÄ±." dedi.

Yeni transferlerin fiziksel olarak sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Åžahin, "Bu maÃ§ta da Ã¶yle oldu. Falcao son 10 dakika Ã§Ä±kmak istedi. YorulduÄŸunu sÃ¶yledi. Lemina rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± devam edemeyeceÄŸini sÃ¶yledi. Doktorlar yarÄ±n durumunu aÃ§Ä±klayacaktÄ±r. HazÄ±r hale geldiklerinde oyunsal ve bireysel olarak Galatasaray'a katkÄ± saÄŸlayacaklardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Mario Lemina'nÄ±n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle erken deÄŸiÅŸiklik yapmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Åžahin, "Erken deÄŸiÅŸiklik oyun sistemimizi biraz etkiledi, zorunlu deÄŸiÅŸiklik oldu. Milli takÄ±m dÃ¶nÃ¼ÅŸleri her zaman takÄ±mÄ±mÄ±za bu tÃ¼r sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸatabiliyor. Ã‡ok fazla milli oyuncu gÃ¶nderiyoruz. DÃ¼n gece gelen, Ã¶nceki gÃ¼n gelen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Falcao'nun performansÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Åžahin, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â "Aile ortamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan takÄ±mÄ±z. Falcao, psikolojik olarak sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamayacaktÄ±r. Adapte oldu. Fiziksel sÃ¼recini tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Galatasaray ve TÃ¼rk futbolseverler olarak eski Falcao'yu izleyeceÄŸiz. Bu maÃ§ta seyirci etkilemiÅŸ olabilir, Ã§ok ÅŸey yapmak istemiÅŸ olabilir."

Levent Åžahin, kulÃ¼bÃ¼n efsane oyuncularÄ±ndan Metin Oktay'Ä± da Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 28. yÄ±lÄ±nda anarak, "Hem TÃ¼rk futbolu hem Galatasaray efsaneleri arasÄ±nda yer alan Metin Oktay'Ä± saygÄ± ve rahmetle anmak istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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