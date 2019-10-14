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14.10.2019 - 10:21 | | Sabah

Şahin sert çıktı: Sil dediler silmedim

Barış Pınarı Harekâtı'na sosyal medya hesabından destek veren Enver Cenk Şahin ile kulübü St. Pauli arasındaki gerilim sürüyor.

Şahin sert çıktı: Sil dediler silmedim

Alman ekibinin isteğine rağmen paylaşımını kaldırmadığını açıklayan Cenk Şahin, "Dönünce kulüpteki durumum belli olacak. Bu tarz konulara kulüp girdiği için sıkıntı yaşanıyor. Ülkemize karşı bayağı sertler. Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yoksözleriyle geri adım atmayacağını açıkladı.

Şahin sert çıktı: Sil dediler silmedim

 

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