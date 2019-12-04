Sahne gençlerin! Taylan Antalyalı ilk kez 11'de...

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da sahne gençlerin olacak. Teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün oynayacakları Tuzlaspor maçında genç futbolcuları izleme fırsatı bulacak. Deneyimli teknik adam, Erzurumspor’dan gelen Taylan Antalyalı’ya bu sezon ilk kez bir maçta on birde yer verecek. Taylan’ın yanı sıra, Fatih Terim tarafından son dönemde maç kadrolarında kendilerine yer bulan genç futbolcular da bugün sarı-kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşayacak.

Galatasaray’da bugün forvet olarak sahaya Erencan Yardımcı çıkacak. Terim, 17 yaşındaki yeteneği gol silahı olarak ilerde sahaya sürecek. Diğer taraftan 16 yaşındaki stoper Emin Bayram ve Gökay Güney gibi isimler de bugün yine forma bulacak diğer futbolcular arasında yer alıyor. Terim, Alanya maçını da düşünerek bugün as oyuncularını dinlendirecek. Cim-Bom’da Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Okan Koçuk, Selçuk İnan gibi ligde zaman zaman forma giyen futbolcular da bugün 11’de yer bulacak.

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İki futbolcuda uyluk sakatlığı

Galatasaray Kulübü, futbolcuları Feghouli ve Lemina’nın uyluk sakatlığı yaşadığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, MR tetkikleri uygulanan oyunculardan Feghouli’nin sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kısmi hasar tespit edildiği bildirildi.

Lemina’nın ise sağ arka uyluk arka adale grubunda zorlanma belirlendiği kaydedildi. Bu arada Cim-Bom dün yaptığı antrenmanla Tuzla maçının hazırlıklarını tamamladı.