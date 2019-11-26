26.11.2019 - 16:53 |
Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi sona erdi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı.
Geride kalan 14 maçta 18 puan toplayarak 9. sırada yer alan yeşil siyahlı ekipte fatura Suat Kaya'ya kesildi.
Tecrübeli hocayla yolların ayrılmasına karar verildi.
Sakaryaspor son olarak Bodrumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Açıklama şöyle:
Suat Kaya ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
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