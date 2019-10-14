Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeSakatlar dönüyor
14.10.2019 - 08:00 |

Sakatlar dönüyor

Sarı-lacivertli takımda sakat futbolcular takıma katılmaya başlıyor.

Sakatlar dönüyor

Sarı-lacivertli takımda sakat futbolcular takıma katılmaya başlıyor. Uzun süredir takımdan ayrı olan Victor Moses’in yanı sıra Galatasaray derbisi öncesi sakatlanan Garry Rodrigues’in bugün takımla yapılacak çalışmaya katılması planlanıyor.

Sakatlıkları geçen iki futbolcunun Denizlispor karşısında oynamasıyla ilgili son karar bu çalışmalardaki fiziksel durumlarına göre belli olacak.
Benzer şekilde Hasan Ali Kaldırım’ın da bugünkü çalışmada yer alacağı ifade edildi. Ameliyat olan Nabil Dirar ise bir ay yok. Kaburgasında kırık oluşan Emre Belözoğlu’nun dönüşü de Fransa ile yapılacak milli maç sonrası netleşecek.

Petr Cech, buz hokeyinde ilk maçında 'maçın adamı' seçildi
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Falcao'nun tedavisi sürüyor

Falcao'nun tedavisi sürüyor

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Baskonia karşısına çıkıyor

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Baskonia karşısına çıkıyor

Ljajic: Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim

Ljajic: Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim

Hande Baladın: İdolüm ile aynı takımda olduğum için çok heyecanlıyım

Hande Baladın: İdolüm ile aynı takımda olduğum için çok heyecanlıyım

Sıradaki Haber