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19.11.2019 - 15:52 |

Sakatlar kervanına Lemina da katıldı

Galatasaray'da sakat futbolcular arasına Mario Lemina da katıldı. Sarı kırmızılı takım Lemina'nın sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Emre Akbaba, Andone, Şener, Belhanda, Falcao, Muslera, Babel ve Luyindama'nın ardından bir sakatlık haberi de Lemina'dan geldi. Sarı kırmızılı takım yıldız futbolcunun sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte takımdaki sakat futbolcu sayısı 9'a çıktı.

Açıklama şöyle:

Milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a dönen Mario Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.

Sakatlar kervanına Lemina da katıldı

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