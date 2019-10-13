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13.10.2019 - 08:00 |

Sakatlara takip

Denizlispor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, çalışmalarına yarın yeniden başlayacak.

Sakatlara takip

Süper Lig’de 8. haftada Denizlispor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, çalışmalarına yarın yeniden başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses gibi isimlerin son durumları da bu hafta boyunca yakından izlenecek. Yarınla beraber 3 ismin takımla olması bekleniyor. Moses ile Hasan Ali Kaldırım’ın oynayıp oynamama durumları incelenecek. Denizlispor deplasmanında sol bekte Hasan Ali Kaldırım’la başlamak isteyen Ersun Yanal, tecrübeli yıldızın son durumuna yakından bakacak.
Ayrıca Moses’ın da fiziksel olarak ne durumda olduğu görülecek.

Bitmeyen sıkıntı

Sarı-lacivertli takımda kadro konusunda ciddi sıkıntı yaşanıyor. Milli takım arası sonrası ilk maçını Denizlispor’a karşı deplasmanda oynayacak olan Fenerbahçe’de sakat futbolcuların yanı sıra kadroda mecburi değişiklikler de yaşanacak. Bunların başında savunma geliyor. Son maçlardaki hatası sebebiyle Jailson’un yerine Serdar Aziz’in görev yapması planlanıyor. Savunma merkezinin değişmesi ve Zanka-Serdar ikilisinin ilk kez görev alması bekleniyor.
Bunun dışında sol bekte oynayacak isim bulunamıyor. Hasan Ali Kaldırım sezon başından bu yana sakat ve maça çıkmadı. Nabil Dirar da ameliyat oldu. Dolayısıyla buraya Ersun Yanal çözüm üretmek zorunda.

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