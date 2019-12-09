Sakatlarda sorun yok

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları olan Serdar Aziz, Muriç ve Emre Belözoğlu’nun durumunda ciddi bir sıkıntı bulunmuyor. 3 futbolcunun da Sivasspor deplasmanında forma giyebileceği aktarıldı. Ayak bileğindeki sakatlığın etkilerini yeni yeni üzerinden atan Vedat Muriç de Sivasspor maçına özel bir program ile hazırlanıyor. Performans antrenörü Murat Bel yönetiminde çalışmalarına devam eden Kosovalı futbolcu zorlu deplasmanda tam kapasiteyle sahada olacak.