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26.08.2019 - 11:34| MALATYA (İHA)

Sakıb Aytaç Yeni Malatyaspor'da

Uzun süredir sol bek arayışında olan Yeni Malatyaspor, Kayserispor’dan Sakıp Aytaç’ı renklerine bağladı.

Sakıb Aytaç Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın yönetime takviye yapması konusunda rapor sunduğu sol bek mevkisi için beklenen transfer gerçekleştirildi. Erkan Kaş’tan beklenen verimi alamayan Malatya temsilcisi, Sakıp Aytaç ile her konuda anlaşma sağladı. 

Hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarına takımla birlikte başlayacağı belirtilen Sakıp’ın alınmasıyla birlikte sol bek için rahatlayan Sergen Yalçın’ın, bir takviye de forvete istediği öğrenildi. 

Yeni Malatyaspor'un, bu bölge için de gerekli adımları attıktan sonra transferi noktalayacağı ifade edildi. 

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