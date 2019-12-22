Sakin kalırsak hedefe ulaşırız

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı teknik adam futbolcularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda dev maçta sakin kalmayı başaramayan tarafın kaybedeceğine dikkat çekti. Victor Ruiz’e ilk 11’de forma vermeyi planlayan Avcı’nın, N’Koudou’yu hamle oyuncusu olarak düşündüğü, Ljajic ile Diaby’yi de sürekli yer değiştirerek oynatmanın hesaplarını yaptığı belirlendi.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ı kendi evinde yendikten sonra bir başka ezeli rakibi olan Fenerbahçe’yi de Kadıköy’de mağlup etmenin hesaplarını yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, derbi taktiğinde tüm detayları masaya yatırdı. Siyah-beyazlı teknik adam, duran top organizasyonlarından, oyuncu değişikliklerine kadar her bir ayrıntının yer aldığı taktik analizini tamamladı.



Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz’in dönüşüyle taktiksel anlamda eli daha da güçlenen deneyimli hoca, oyuncularından önce sabır istedi. Sakin kalınmaması halinde en iyi taktiğin bile işe yaramayacağına vurgu yapan Abdullah Avcı, derbide gergin olan tarafın kaybedeceğini tüm oyuncularına aktardı. Victor Ruiz’i ilk 11’de oynatması beklenen siyah-beyazlı teknik adamın, oyuncu değişiklerindeki en önemli kozu N’Koudou olacak.

Kanatlarda; Caner, Gökhan, Rebocho ve Lens’i etkili biçimde kullanmak isteyen Avcı dünkü antrenmanda Adem Ljajic’i yedek soyundurdu. Deneyimli hoca Adem Ljajic’in forvet arkasındaki görevini bu maçta Diaby’e verecek.





Abdullah Avcı derbideki en önemli gol kozu olan Burak Yılmaz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Burak’tan sadece gol beklemediğini dile getiren başarılı teknik adam, tecrübeli forvetten 3. bölgede sürekli hareket halinde olmasını ve özellikle hücumlarda stoperlerin arasına girerek gollük fırsat bulmaya çalışmasını da istedi.