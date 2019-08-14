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14.08.2019 - 16:33| Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabı

UEFA Süper Kupa maçı için İstanbula gelen Liverpool takımı bugün sabah saatlerinde Seyrantepede bulunan Türk Telekom Stadı'nda son antrenmanına çıktı.

Antrenmana gelen futbolcular çocuklarla fotoğraf çektirdi. Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah çocukların ilgi odağı oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa da Salah ile fotoğraf çektiren çocuklar arasındaydı.

Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa, babalarının yazdığı '15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş' kitabını Salah'a hediye etti. Çocuklar, Tom Oldfield ve Matt Oldfield'in yazdığı Benim Adım Salah isimli kitabı da Muhammed Salah'a imzalattılar.

Salaha Emniyet Müdürü Çalışkanın çocuklarından 15 Temmuz kitabı

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