Samandıra'da tek düşünce iyi futbol ve üç puan

Son olarak Antalyaspor maçında beklemediği puan kaybı yaşayan sarı lacivertliler, Denizli maçına “mutlak 3 puan” parolasıyla sahaya çıkacak.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Denizli maçına hazırlanan Fenerbahçe’de tek düşünce iyi futbol ve 3 puan.

Samandıra’da başka bir gündemi olmayan sarı lacivertliler, yarın yapacağı tek idmanın ardından Denizli’ye gidecek.

Kamuoyunda futbol dışına çekilmeye çalışılan ve birçok isim hakkında takımdan ayrılacağı iddiaları atılan takımda, tüm futbolcular saha dışındaki dedikodulara kulak kapatmış, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın daha iyi ve daha hırslı oyun için takıma yaptığı uyarılara odaklanmış durumda.

Saha dışıyla hiçbir şekilde ilgilenmeyen futbolcularda, “Bizim için bu sezon şampiyonluk önemli. Biz de omuz omuza yürüyüşümüze devam ediyoruz. Hakkımızda ortaya atılan iddiaların bir temeli yok. Biz sahaya çıkıp gerekli cevabı vereceğiz. Ligin uzun bir maraton olduğunun farkındayız. Bu maratonda hepimiz forma şansı yakalayacağız. Formayı kaptığımızda hazır olmak için sıkı çalışıyoruz” ortak düşüncesi hakim.