Sampaoli'den Şili'deki gösterilere destek

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Şili’de gerçekleşen protesto gösterileri, ünlü futbol adamı Jorge Sampaoli’nin de gündemine geldi. Brezilya’nın Santos takımının teknik direktörlüğünü yapan Arjantinli teknik adam, Corinthians ile oynadıkları karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında bu konuya değindi.

Maç analizi yerine siyasi analiz

Şili Milli Takımı’nın eski teknik direktörü olan deneyimli isim, oynadıkları maçı konuşmayı bırakarak, eski çalıştığı ülkede son günlerde meydana gelen gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunmaya başladı. Milyonlarca göstericinin sokaklarda hükümeti protesto ettiği Güney Amerika ülkesindeki durumu yorumlayan Sampaoli, göstericilere hak verdiği söyledi.

'Şili halkının zulme verdiği tepkidir'

Sampaoli şunları söyledi: “Uzun süreli bu zulme karşı Şili halkının verdiği tepkiyi takdir ediyorum. İyi bir demokrasiye sahip olmak için, seçimlerde oy vermekten fazlasını yapmak gerektiğini biliyorlar. Şili halkı sağlam bir halk. Ve bence, ülkelerindeki yönetimlerin kötü davrandığı diğer ülke halkları için de iyi birer örnekler".

'Neo-liberalizm insanları yoksullaştırıyor'

59 yaşındaki teknik adam şöyle devam etti: "Şili halkı aynı zamanda neo-liberalizme karşı savaşta Güney Amerika'daki herkes için de örnek oluyor. Neo-liberalizm insanları her geçen gün daha da yoksullaştırıyor, daha çok eziyor. Şili'deki isyan, gücü elinde bulunduran ve sadece bunu önemseyenlere karşı bir başkaldırı".

Bielsa: 'Oy vermekten fazlası gerekir'

İngiltere'nin Leeds United takımının başında bulunan bir diğer Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa da Şili halkına destek mesajı gönderdi. 'İyi bir demokrasiye sahip olmak için oy vermekten fazlasını yapmak gerekir' diyen Şili Milli Takımı eski hocası Bielsa "Demokratik haklarını kullanıyorlar. Oy vermek tek karar verme gücü değildir" diye konuştu.

Milyonlarca kişi katıldı

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan gösteriler dokuzuncu gününe girerken, başkentte bir araya gelen göstericiler rekor katılım sağladı. Milyonlarca kişinin katıldığı gösteriler ülkede kabine değişikliği getirdi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera dokuz bakanın istifasını istedi.

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