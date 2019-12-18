Sampdoria - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Bu sene şampiyonluk yolunda karşısına Inter gibi zorlu bir rakip çıkan Juventus iki hafta evvel Lazio karşısında yaşadığı 3-1’lik yenilgiyle liderliği Milano ekibine kaptırmıştı. Bu nedenle işi sıkı tutan Juve, Roma ve Napoli ile oynayacağı maçlara kadar hata yapmak istemiyor. Sampdoria’da Bonazzoli, Barreto, Bereszynski, Bertolacci ve Ekdal sakatlıklarıyla nedeniyle Vieira da cezalı olduğundan sahada yer alamayacaklar. Juventus’da ise Szczesny, Chiellini ve Khedira sakatken, Bentancur da cezalı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Juventus’un ligde çıktığı son 3 maçın ilk yarılarında 1.5 gol üzeri skor oldu.

Juventus bu sezon ligde çıktığı 16 maçın 15’inde gol buldu.

Sampdoria Serie A’da bu sezon çıktığı 16 maçın 11’inde gol yedi.

Samdporia’nın ligde çıktığı son 10 maçın 7’si 2.5 gol altı tamamlandı.

Juventus bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı deplasman maçlarının sadece 1 tanesinde gol bulamadı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç oynanabilen ve maç sırasında Canlı Bahis imkanı olacak maç öncesinde Misli.com üyelerinin %62 gibi çok büyük oranla seçimleri Juventus galibiyetinden yana olmuş…

Bu tercinin ardından %7’lik oynanma oranıyla maçta en az 3 gollü bir skor çıkacağını düşünenlerin 2,5 Gol Üstü seçimi gelmekte…

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Sampdoria, derbide ilk yarısı tempolu geçen oyunda ikinci yarıdaki dengeli oyunu avantaja çevirerek kazanmayı başardı. Gabbiadini'nin golünde asist yapan Polonyalı orta saha oyuncusu Linettty, uzun zaman sonra beklenen olumlu performansıyla dikkat çeken oyuncu oldu. Juventus, Udinese karşısında rahat kazandı ve Sarri’nin tandemdeki Merih tercihi, olumlu sonuçlar verdi. Ev sahibi ekipte Bertolacci, Berezsynski ve Bonazzoli, sakatlığı devam eden isimler. Juventus’da Chiellini ve Khedira, kadroda olmayan isimler. Bu mücadelede İtalya Süper Kupa finali sebebiyle hafta içi oynanacak. Sampdoria, Raineri ile olumlu işler yapıyor olsa da henüz ligin üst seviye takımları karşısında başarılı sonuçlar alabilecek seviyede değil. Alternatifi düşük kadroları Juventus karşısında tutunamayacaktır. Juventus galibiyeti bekliyorum.